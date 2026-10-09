BCCI के CoE में एक साल में 32 शीर्ष क्रिकेटरों का हुआ रिहैब- रिपोर्ट 

CoE के अधिकारी पहले भी IPL फ्रेंचाइजी के दबाव को इसकी एक वजह बता चुके हैं।

BCCI ने CoE का बजट पिछले वित्त वर्ष के असल खर्च से करीब 35 करोड़ रुपये बढ़ाया है। इस खर्च में प्रशासनिक लागत, कोर्स और मैच के खर्च शामिल हैं।

अब CoE का बजट बढ़कर 2026-27 के लिए कुल 127 करोड़ हो गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम और CoE के स्पोर्ट्स साइंस मेडिसिन टीम के बीच कम्युनिकेशन गैप भी सामने आया है।