भारत में लोकप्रिय रहे ऑरकुट की वापसी की तैयारी

ऑरकुट की होगी वापसी? पुराने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिर शुरू करना चाहते हैं निर्माता

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:06 pm Oct 09, 202603:06 pm

क्या है खबर?

फेसबुक और इंस्टाग्राम के लोकप्रिय होने से पहले ऑरकुट भारत में सोशल मीडिया का जाना-पहचाना नाम था। अब इसके निर्माता ऑरकुट बायुक्कोकटेन इसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट को फिर से इंसानों और आपसी जुड़ाव पर केंद्रित करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है और लोगों से समर्थन मांगा है। हालांकि, अभी प्लेटफॉर्म की वापसी की आधिकारिक तारीख या लॉन्च की जानकारी सामने नहीं आई है।