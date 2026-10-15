यूक्रेन की जंग में स्टारलिंक इंटरनेट जरूरी

एलन मस्क का स्टारलिंक यूक्रेन की जंग में क्यों है इतना जरूरी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:14 pm Oct 15, 202607:14 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X का स्टारलिंक इंटरनेट काफी अहम है। यूक्रेन की सेना इसका इस्तेमाल आपस में संपर्क बनाए रखने, दुश्मन पर नजर रखने और ड्रोन उड़ाने के लिए करती है। मंगलवार रात स्टारलिंक ने तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन के इंटरनेट कनेक्शन पर रोक लगा दी। इससे यूक्रेन के कुछ सैन्य अभियान प्रभावित हुए। इस घटना ने दिखाया कि युद्ध में स्टारलिंक पर यूक्रेन की निर्भरता कितनी ज्यादा है।