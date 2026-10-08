पूर्व कर्मचारियों ने OpenAI को भेजा पत्र

OpenAI से निकाले गए 3 कर्मचारियों ने AI सुरक्षा पर जताई चिंता, कंपनी को लिखा पत्र

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:02 am Oct 08, 202610:02 am

क्या है खबर?

OpenAI से पिछले हफ्ते निकाले गए तीन पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी के बोर्ड और सुरक्षा समितियों को पत्र भेजकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल की निगरानी को लेकर चिंता जताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, जैस्मीन वांग, टोमेक कोरबाक और मिकिता बालेस्नी ने कंपनी से कहा है कि वह मॉडल्स की चेन-ऑफ-थॉट को मॉनिटर करने की क्षमता बनाए रखे। उनका कहना है कि निगरानी की क्षमता कम होना एआई सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।