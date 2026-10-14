उत्तर कोरियाई हैकर्स पर अमेरिकी कंपनियों को हैक करने का आरोप है

उत्तर कोरियाई हैकर्स ने दर्जनों अमेरिकी कंपनियों में लगाई सेंध, न्याय विभाग ने लगाया आरोप

क्या है खबर?

अमेरिका के न्याय विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरियाई सरकार के लिए काम करने वाले हैकर कंपनियों को हैक करने के लिए अब ज्यादातर अमेरिकियों की मदद ले रहे हैं। सरकारी वकीलों ने बताया कि उन्होंने 2 लोगों पर आरोप तय करके उन्हें गिरफ्तार किया है और टेक्सास में कई संदिग्ध लैपटॉप फार्म की तलाशी ली है। आरोप है कि दूर बैठे हैकर इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कंपनियों को हैक करने और डाटा चुराने के लिए करते थे।