भारत दिसंबर में करेगा पानी के अंदर 24 घंटे का खास परीक्षण, क्या है इसका उद्देश्य?

इस अंडरवाटर मिशन की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप आका स्पेस बना रहा है।

इस पहल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय नौसेना के सहयोग की भी उम्मीद है। दिसंबर में होने वाला पहला परीक्षण गुजरात में नियंत्रित वातावरण में किया जाएगा। इसके बाद मार्च, 2027 में 72 घंटे का परीक्षण प्रस्तावित है। इस दूसरे परीक्षण की जगह अभी तय नहीं हुई है।

लंबे परीक्षण से उपकरणों और लोगों के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।