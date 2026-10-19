भारत दिसंबर में करेगा पानी के अंदर 24 घंटे का खास परीक्षण, क्या है इसका उद्देश्य?
क्या है खबर?
भारत दिसंबर, 2026 में पानी के अंदर इंसानों को रखकर एक खास परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रा और गहरे समुद्र में जाने से जुड़ी चुनौतियों को समझना है। पहली बार यह परीक्षण गुजरात में किए जाने की योजना है, जो करीब 24 घंटे चलेगा। इसके बाद मार्च, 2027 में 72 घंटे का लंबा परीक्षण करने की तैयारी है। हालांकि, ये दोनों परीक्षण अभी प्रस्तावित हैं।
उद्देश्य
क्या है इसका उद्देश्य?
इस मिशन में लोगों को पानी के अंदर बने एक खास ठिकाने में रखा जाएगा।
वहां सीमित जगह, अकेले रहने और जीवन बनाए रखने वाले उपकरणों पर निर्भर रहने जैसी परिस्थितियों का अध्ययन होगा। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति में इंसान का शरीर और दिमाग कैसे काम करता है।
पानी के अंदर कुछ ऐसे काम भी किए जा सकते हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने में उपयोगी साबित हो सकते हैं।
मिशन
आका स्पेस की अगुवाई में तैयार हो रहा मिशन
इस अंडरवाटर मिशन की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप आका स्पेस बना रहा है।
इस पहल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय नौसेना के सहयोग की भी उम्मीद है। दिसंबर में होने वाला पहला परीक्षण गुजरात में नियंत्रित वातावरण में किया जाएगा। इसके बाद मार्च, 2027 में 72 घंटे का परीक्षण प्रस्तावित है। इस दूसरे परीक्षण की जगह अभी तय नहीं हुई है।
लंबे परीक्षण से उपकरणों और लोगों के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
लाभ
अंतरिक्ष और समुद्र में भविष्य के मिशनों में मिलेगी मदद
परीक्षण से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि लंबे समय तक सीमित जगह में रहने से इंसान पर क्या असर पड़ता है।
इसमें तनाव, थकान, नींद, सांस लेने और दिल की धड़कन में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही, रहने की जगह और जीवन बनाए रखने वाले उपकरणों की जांच होगी।
इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और गहरे समुद्र में जाने वाले लोगों की सुरक्षा की तैयारी बेहतर हो सकती है।
अन्य
गगनयान और समुद्रयान जैसे कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारी
भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए गगनयान कार्यक्रम पर काम कर रहा है।
इसके अलावा, देश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना बना रहा है। गहरे समुद्र में इंसानों को भेजने के लिए समुद्रयान कार्यक्रम भी चल रहा है। पानी के अंदर होने वाले ये परीक्षण इन अभियानों से जुड़ी तैयारियों में उपयोगी जानकारी दे सकते हैं।
हालांकि, पानी के अंदर का माहौल अंतरिक्ष की शून्य गुरुत्वाकर्षण स्थिति और निर्वात की पूरी तरह नकल नहीं कर सकता।