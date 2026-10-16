एयर फोर्स के ऑपरेशन में आएगा काम 2,563 करोड़ रुपये का GSAT-7C सैटेलाइट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एयर फोर्स के ऑपरेशन में आएगा काम 2,563 करोड़ रुपये का GSAT-7C सैटेलाइट, जानिए इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:36 pm Oct 16, 202603:36 pm

क्या है खबर?

भारत अपनी वायुसेना के संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नया सैन्य सैटेलाइट तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2026 को GSAT-7C सैटेलाइट के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 2,563 करोड़ रुपये का समझौता किया है। इसे देश में ही तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमानों, जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और दूसरे हवाई उपकरणों के बीच सुरक्षित संपर्क बनाए रखना है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी संचार जारी रह सके।