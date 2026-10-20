गूगल क्लाउड हुआ डाउन

गूगल क्लाउड हुआ डाउन, बैंकिंग सेवाओं से लेकर डिलीवरी तक प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:45 pm Oct 20, 202604:45 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल की क्लाउड सेवा गूगल क्लाउड आउटेज की समस्या का सामना कर रही है। इस समस्या के कारण ब्रिटेन में बड़े स्तर पर यूजर्स प्रभावित हुए हैं। कई लोकप्रिय वेबसाइट और मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसका असर लॉयड्स बैंक, HSBC, स्क्रूफिक्स और DPD जैसी सेवाओं पर पड़ा है। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, ऑनलाइन बैंक रेवोलट के यूजर्स को भी अकाउंट खोलने और भुगतान करने में परेशानी हो रही है।