चीन की कंपनियों ने एनवीडिया के चिप्स का ऑर्डर दिया है

चीन की 3 टेक कंपनियों ने एनवीडिया के 30 लाख से ज्यादा चिप्स का दिया ऑर्डर

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:40 pm Oct 20, 202607:40 pm

क्या है खबर?

चीन की बड़ी तकनीकी कंपनियां बाइटडांस, अलीबाबा और टेनसेंट ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के 30 लाख से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड का ऑर्डर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, इन ऑर्डर की कुल कीमत 35 अरब डॉलर (लगभग 3,300 अरब रुपये) से अधिक बताई गई है। ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कामों के लिए इन चिप्स का इस्तेमाल करना चाहती हैं। चीन पर अमेरिकी निर्यात पाबंदियों के बीच इन चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है।