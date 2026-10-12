गर्मियों में बंद पड़ा गीजर सर्दियों में बन सकता है परेशानी

गर्मियों में बंद गीजर सर्दियों में बन सकता है परेशानी, इस्तेमाल से पहले करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 pm Oct 12, 202609:12 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में घरों में लगे इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। गर्मियों में लंबे समय तक बंद रहने से गीजर के अंदर गंदगी जम सकती है और उसके कुछ हिस्सों में खराबी आ सकती है। ऐसी दिक्कतें इस्तेमाल बढ़ने पर सामने आती हैं। इसलिए ठंड शुरू होने से पहले गीजर की जांच और सर्विसिंग कराना जरूरी है। इससे बिजली की खपत और अचानक खराब होने की परेशानी कम हो सकती है।