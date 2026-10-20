यूसुफ पठान को मिला TMC छोड़ने का तोहफा, गुजरात सरकार ने अतिक्रमण वाली जमीन मुफ्त दी

रिपोर्ट के मुताबिक, VMC के भूमि संपदा विभाग का बनाया जमीन आवंटन का प्रस्ताव, सोमवार को सिविक बॉडी की स्टैंडिंग कमिटी के एजेंडा में पास हुआ।

VMC का प्रस्ताव गुजरात सरकार के एक प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें पठान को जमीन देने की मंजूरी थी।

यह प्रस्ताव 13 अगस्त का था, जो 29 अगस्त को VMC के पास पहुंचा, जबकि 2 दिन पहले पठान ने अपने दावे को खारिज करने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपनी अपील वापस ली।