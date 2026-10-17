योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी भाजपा, उत्तराखंड में धामी करेंगे नेतृत्व- रिपोर्ट

दरअसल, यह रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई है, जब समाजवादी पार्टी बार-बार दावा कर रही है कि भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई और दिल्ली स्थित उसके केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद हैं।

पहले भी कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और आदित्यनाथ के बीच मतभेद हैं। हालांकि, अगर ताजा रिपोर्ट की मानें तो भाजपा 2027 में भी योगी आदित्याथ पर ही भरोसा जता सकती है।