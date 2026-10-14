राहुल गांधी की INDIA नेताओं के साथ बैठक में क्या-क्या हुआ?

न्यूज18 के मुताबिक, बैठक के बाद राहुल ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई जारी रहेगी, भले ही विपक्ष अपनी नवीनतम याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो।

उन्होंने कहा, "चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी संस्था भूमिका निभाए या न निभाए, राजनीतिक प्रतिरोध जारी रहेगा, जनता का प्रतिरोध जारी रहेगा और यह विजयी होगा।"

उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और CEC का नाम लेते हुए कहा कि राजनीतिक और कानूनी अभियान जारी रहेगा।