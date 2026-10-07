समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा है

अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी?

लेखन आबिद खान 01:27 pm Oct 07, 202601:27 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी (SP) ने तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आंतरिक कलह को रोकने और विधानसभा चुनावों से पहले संभावित अपमान से बचने के उद्देश्य से उठाया गया रणनीतिक कदम मान रहे हैं। दरअसल, SP के पास 2 उम्मीदवारों को जिताने के पर्याप्त वोट होने के बावजूद विधायक बचे थे। इसलिए माना जा रहा था कि वो तीसरा प्रत्याशी उतार सकती है। आइए फैसले की वजह समझते हैं।