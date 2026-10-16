दशहरे बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी

दशहरे बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक होगा पारित

लेखन गजेंद्र 11:31 am Oct 16, 202611:31 am

क्या है खबर?

देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार दशहरे के बाद इस महीने के अंत तक महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। NDTV के मुताबिक, सरकार सदन में बहुमत को लेकर आश्वस्त प्रतीत होती है और संभवतः एक विशेष सत्र बुलाएगी।