राजनाथ सिंह का राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला, कहा- लोकतंत्र अराजकता फैलाने का लाइसेंस नहीं

राजनाथ ने आखिर में राहुल को लोगों के फैसले को स्वीकार करने की सलाह देते हुए कहा, "राहुल गांधी को राजनीति में व्यवधान डालने और नकारात्मकता फैलाने की आदत को छोड़ना होगा। उन्हें देश की जनता द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां भी इसी ओर इशारा करती हैं कि देश में कानून का राज सर्वोपरि है और किसी भी दबाव की राजनीति के आगे संस्थाएं नहीं झुकेंगी।"