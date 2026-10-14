CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी बोले- जेल भेजना कायरतापूर्ण

दास और रांका अपने कुछ साथियों के साथ मंगलवार सुबह लोहे का गेट फांदकर जंतर-मंतर के अंदर चले गए और वहां 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए तिरंगा लहराया।

इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। रात भर थाने में रखने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां दास-रांका को छोड़कर अन्य साथियों को जमानत मिल गई।

दास और रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है।