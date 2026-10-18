गोवा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- अमित शाह करते हैं 'वोट चोरी' का क्रियान्वयन

राहुल ने आगे कहा, "जब इन लोगों ने वोट चुराए और संविधान पर हमला किया, तो उन्होंने हमारी आस्था पर भी हमला किया। हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ध्यान से सुनें: नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार न्याय का सामना करेंगे और उन्होंने जो किया है उसकी कीमत चुकाएंगे।"

उन्होंने कहा, "गोवा पूरे देश में सबसे भ्रष्ट राज्य हो सकता है। इन लोगों ने गोवा को भ्रष्टाचार का एक 'मॉडल' बना दिया है।"