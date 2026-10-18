गोवा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- अमित शाह करते हैं 'वोट चोरी' का क्रियान्वयन

गोवा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- अमित शाह करते हैं 'वोट चोरी' का क्रियान्वयन
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गोवा के मडगांव में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की 27 दिवसीय 'गोय राखोन यात्रा' के समापन समारोह में राहुल ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं में इस आरोप के खिलाफ कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं है।
बयान
राहुल ने क्या दिया बयान?
राहुल ने जनसभा को संबोधन में कहा, "ज्ञानेश कुमार वोटों की चोरी को अंजाम देते हैं, अमित शाह इसे क्रियान्वित करते हैं और नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से पूरी योजना का संचालन करते हैं।"
उन्होंने खुद पर दर्ज मानहानि के 45 मामलों का जिक्र करते हुए कहा, "मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। मेरे खिलाफ 45 से अधिक मानहानि के मामले दर्ज हैं, जिनमें अमित शाह, मोदी जी और अन्य लोग शामिल हैं।"
दावा
मेरे खिलाफ नहीं दर्ज कराई जाती है FIR - राहुल
राहुल ने कहा, "हर स्तर पर मैं यही कहता हूं कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करते हैं और इस बात पर मेरे खिलाफ कभी कोई मामला (FIR) दर्ज नहीं किया जाता। उन्हें डर है कि अगर वे वोट चोरी के संबंध में कोई मामला दर्ज करेंगे, तो यह एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा और वे खुद इसमें उलझ जाएंगे।"
उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी जल्द ही या बाद में न्याय सुनिश्चित करेगी क्योंकि हम संविधान के संरक्षक हैं।"
हमला
"उन्होंने हमारी आस्था पर किया हमला"
राहुल ने आगे कहा, "जब इन लोगों ने वोट चुराए और संविधान पर हमला किया, तो उन्होंने हमारी आस्था पर भी हमला किया। हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ध्यान से सुनें: नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार न्याय का सामना करेंगे और उन्होंने जो किया है उसकी कीमत चुकाएंगे।"
उन्होंने कहा, "गोवा पूरे देश में सबसे भ्रष्ट राज्य हो सकता है। इन लोगों ने गोवा को भ्रष्टाचार का एक 'मॉडल' बना दिया है।"
समापन
27 दिवसीय 'गोय राखोन यात्रा' का हुआ समापन
नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाओ और गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर के नेतृत्व में यह 27 दिवसीय यात्रा 22 सितंबर, 2026 को शुरू हुई थी, जो रविवार को मडगांव क्रिकेट क्लब (MCC) मैदान पर आकर समाप्त हुई।
इस यात्रा ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों को कवर किया।
कांग्रेस के अनुसार, 'गोय राखोन' का अर्थ 'गोवा की रक्षा' है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की जमीन, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और पहचान को बचाना है।