राहुल गांधी का दावा, केंद्र सरकार के 200 अधिकारी उनके संपर्क में हैं

राहुल गांधी का दावा, कहा- केंद्र सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं

लेखन गजेंद्र 02:35 pm Oct 12, 202602:35 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पत्रकारों के सामने दावा किया कि केंद्र सरकार के 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह सुनकर आप चौंक जाएंगे...मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं। आपके 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं।" उन्होंने आगे बताया कि "प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI और विदेश मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी हमें जानकारी दे रहे हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं। सच्चाई हमारे साथ है।"