पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में होगी CBI जांच

ED ने यह आरोप तब लगाए हैं, जब उसकी जांच मे एक हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और CLU की अनुमति प्राप्त करने में कथित अनियमितताओं का खुलासा हुआ।

एजेंसी ने प्रक्रिया में फर्जी सहमति पत्रों का इस्तेमाल करने और CMO से जुड़े लोगों की कथित भूमिका पर सवाल उठाए थे।

पिछले महीने, शिरोमणि अकाली दल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से CMO से संचालित संगठित भ्रष्टाचार रैकेट की CBI जांच की सिफारिश करने का आग्रह किया था।