नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है

नितिन नबीन बोले- राहुल गांधी देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे

लेखन आबिद खान 12:15 pm Oct 10, 202612:15 pm

क्या है खबर?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल विदेशी ताकतों के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जो कर रहे हैं, भारत का युवा उन्हें देख रहा है। आप इस देश के सांविधानिक ढांचे को चुनौती दे रहे हैं और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी।"