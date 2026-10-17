चेन्नई में एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी नेताओं संग बैठक की

स्टालिन ने पार्टी सांसदों संग की बैठक; CJP का किया समर्थन, कांग्रेस को बताया 'धोखेबाज'

लेखन आबिद खान 01:32 pm Oct 17, 202601:32 pm

क्या है खबर?

DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने SIR सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। इसमें पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों का समर्थन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्टालिन ने नेताओं को CJP के आंदोलन का समर्थन करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्टालिन ने कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए स्पष्ट किया है कि वे उसके साथ काम नहीं करेंगे।