CEC की नियुक्ति से जुड़े कानून का समर्थन करने पर जगह मोहन रेड्डी ने जताया अफसोस

रेड्डी ने कहा, "उस समय YSRCP ने इसका समर्थन किया था, जिसके तहत केंद्र में सत्ताधारी पार्टी सदस्यों को मनोनीत करती है। आज हमें इसका पछतावा है। हमें इसका समर्थन करने का खेद है और हम स्वीकार करते हैं कि हमने गलती की। छात्र द्वारा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती, भले वो कितना ही ईमानदार क्यों न हो। अगर नियुक्ति किसी निष्पक्ष निकाय द्वारा नहीं की जाती है तो उसे निश्चित रूप से आलोचना का सामना करना पड़ेगा।"