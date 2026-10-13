राहुल गांधी ने कहा- मोदी-शाह और ज्ञानेश के खिलाफ शिकंजा कस रहा है

लेखन गजेंद्र 06:59 pm Oct 13, 202606:59 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं दिल्ली के 5 सुनेहरी बाग रोड स्थित आवास पर चाय पर बुलाया था, जिसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल समेत सभी अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं, सिविल सोसाइटी और छात्र संगठन के नेता ने भी अपनी बात रखी। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के लिए जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि उनका मिशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली तक जारी रहेगा।