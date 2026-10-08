राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज, पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप

बुधवार को राहुल अपनी सांसद बहन प्रियंका और INDIA गठबंधन के सांसद और नेताओं के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की।

इस दौरान प्रियंका गांधी पुलिस की ज्यादती से बचने के लिए सड़क पर लेट गई थीं। पूरा दिन सड़क पर हंगामा होता रहा। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरदस्ती बस में बैठा लिया।

पुलिस ने कई सांसदों और नेताओं समेत कुल 91 लोगों को हिरासत में लिया था।