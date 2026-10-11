अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर कसा 'हिटलर' वाला तंज, कहा- प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा इस्तीफा

अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर कसा 'हिटलर' वाला तंज, कहा- प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा इस्तीफा
क्या है खबर?
राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तुलना एडॉल्फ हिटलर के तानाशाही शासन से करते हुए दावा किया कि जनता की आवाज को इस तरह बेरहमी से दबाने के कारण एक दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
बयान
केजरीवाल ने क्या दिया बयान?
केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और केंद्र सरकार की मंशा पर कहा, "दिल्ली के हालात अघोषित आपातकाल से भी बदतर है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं, छात्रों और मुख्यमंत्रियों को अपराधियों की तरह हिरासत में लिया जा रहा है। जब भी किसी शासक का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचता है, तो उसका अंत नजदीक होता है। हिटलर ने भी जनता की आवाज को ऐसे ही कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ, सब जानते हैं।"
निशाना
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना
केजरीवाल ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को यह याद रखना चाहिए कि इस तानाशाही के चलते एक दिन खुद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आखिर सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची में हुई 'वोट चोरी' के सच से इतनी डरी हुई क्यों है? अगर आपकी नीयत साफ है, तो दिल्ली को लॉकडाउन जैसी स्थिति में क्यों झोंक दिया गया है? आप लाठियों और जेल के दम पर लोकतंत्र को नहीं चला सकते।"
पलटवार
भाजपा ने किया पलटवार
केजरीवाल के इस 'हिटलर' वाले बयान पर भाजपा ने भी तत्काल और कड़ा पलटवार किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने केजरीवाल के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने और अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं, जिसे दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। इससे दिल्ली में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।