अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है

अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर कसा 'हिटलर' वाला तंज, कहा- प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा इस्तीफा

लेखन भारत शर्मा 04:59 pm Oct 11, 202604:59 pm

क्या है खबर?

राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तुलना एडॉल्फ हिटलर के तानाशाही शासन से करते हुए दावा किया कि जनता की आवाज को इस तरह बेरहमी से दबाने के कारण एक दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।