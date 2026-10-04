समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को संदेश, अखिलेश बोले- बात सीट की नहीं, जीत की

अखिलेश ने कहा, 'बात ये नहीं है कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौनसी सीट किसके पास है, बात बड़ी ये है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। ये जीत हमारे गठबंधन की पार्टियों से बढ़कर हम सबकी उस संयुक्त कोशिश की होगी, जो इसलिए लगातार संघर्षरत है कि सांप्रदायिकता फिर कभी सिर न उठा सके, लोकतंत्र-संविधान-आरक्षण पर भाजपाई आंच न आए, देश का सौहार्द फिर से खिलखिलाए और देश की तरक्की-खुशहाली फिर से मुस्कुराए।'