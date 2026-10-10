घर पर खुशबूदार मोमबत्तियां बनाना है आसान, जानिए तरीका
क्या है खबर?
खुशबूदार मोमबत्तियां न केवल आपके घर को महकाती हैं, बल्कि मन को भी सुकून देती हैं। इनका उपयोग आप पूजा-पाठ, ध्यान या किसी खास मौके पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें उपहार के रूप में भी दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको घर पर ही खुशबूदार मोमबत्तियां बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपने घर को सजा सकते हैं और अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हैं।
#1
सामग्री इकट्ठा करें
खुशबूदार मोमबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी।
इनमें मोम, विटामिन-E तेल, रंगीन रंग, बत्ती, छोटे कंटेनर आदि शामिल हैं। आप चाहें तो प्राकृतिक चीजें जैसे फूलों की पंखुड़ियों या हर्बल सुगंध वाला तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप अपने मोमबत्ती बनाने के काम के लिए तैयार हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
#2
मोम पिघलाएं
सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें एक दूसरा बर्तन रखें, जिसमें आपको मोम डालना है। ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मोम जल सकता है।
जब मोम पिघल जाए तो उसे धीमी आंच पर रखें ताकि वह ठंडा न हो जाए। पिघले हुए मोम में आप अपनी पसंदीदा खुशबू वाला तेल मिला सकते हैं, जैसे लैवेंडर, गुलाब या संतरा आदि।
#3
रंग डालें
अगर आप अपने मोमबत्ती को रंगीन बनाना चाहते हैं तो पिघले हुए मोम में थोड़ा-सा रंगीन रंग मिलाएं। ध्यान रखें कि रंग प्राकृतिक होना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे।
आप चाहें तो फूलों की पंखुड़ियों या हर्बल सुगंध वाला तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी मोमबत्ती न केवल खूबसूरत बनेगी, बल्कि उसमें एक खास तरह की महक भी आएगी।
इस तरह आपकी मोमबत्ती तैयार होने लगेगी।
#4
बत्ती लगाएं
अब आपको अपनी तैयार की हुई मोमबत्ती में बत्ती लगानी होगी। इसके लिए सबसे पहले बत्ती को छोटे कंटेनर में रखें और उसके चारों ओर पिघला हुआ मोम डालें।
इससे बत्ती अच्छी तरह सेट हो जाएगी और जलने पर मोम नहीं गिरेगा। ध्यान रखें कि बत्ती ठीक से सेट हो ताकि जलने पर कोई परेशानी न हो।
इस तरह आपकी खुशबूदार मोमबत्ती पूरी तरह तैयार हो जाएगी और आप इसका आनंद ले सकते हैं।
#5
मोमबत्ती ठंडी होने दें
मोमबत्ती बनाने के बाद उसे कुछ समय के लिए ठंडा होने दें ताकि वह पूरी तरह से सेट हो जाए।
इसके बाद आप अपनी तैयार की हुई खुशबूदार मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं या उसे उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इस तरह आप आसानी से अपने घर को सजा सकते हैं और अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने घर को महका सकते हैं।