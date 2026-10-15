ऑफिस जाने वाली महिलाएं सिर्फ 5 मिनट में आसानी से लगा सकती हैं आईलाइनर, जानिए तरीका

सबसे पहले अपनी पलकों को साफ करें और उन पर थोड़ा सा पाउडर लगाएं। इससे आईलाइनर ज्यादा देर तक टिकेगा और फैलने की संभावना कम होगी।

इसके बाद आप एक पतले ब्रश की मदद से आईलाइनर को आसानी से लगा सकती हैं। अगर आप चाहें तो आईलाइनर पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो जल्दी और आसानी से लगाया जा सकता है।

यह तरीका आपके समय की बचत करेगा और आपको एक साफ और प्रोफेशनल लुक देगा।