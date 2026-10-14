हार्ट अटैक के बाद कब से जिम जाना शुरू करें? जानिए

हार्ट अटैक के बाद जिम जाने से पहले सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी हालत का सही आकलन करके आपको बताएंगे कि कब और कैसे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए।

वे आपको आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार सुझाव देंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए जरूरी निर्देश देंगे।

डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आप सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपनी फिटनेस यात्रा शुरू कर सकें।