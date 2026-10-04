समारोहों के दौरान भीड़ देखकर डर जाती है बिल्ली? ऐसे करें उसे शांत

समारोहों के दौरान भीड़ देखकर डर जाती है बिल्ली? ऐसे करें उसे शांत
क्या है खबर?
अगर आपकी बिल्ली को नए लोगों के बीच रहने में डर लगता है तो पार्टी या किसी भी तरह के आयोजन के दौरान उसे शांत रखने की चुनौती सामने आती है। इस स्थिति में आपको अपनी बिल्ली की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपनी बिल्ली को पार्टी के दौरान भीड़ से दूर और शांत रख सकते हैं।
#1
पहले से तैयारी करें
पार्टी के दिन से पहले ही अपनी बिल्ली के लिए एक सुरक्षित जगह तय कर लें। यह जगह ऐसी होनी चाहिए, जहां कम लोग आते हों और वहां कुछ परिचित चीजें, जैसे उसका बिस्तर, खिलौने और खाना रख दें।
इससे आपकी बिल्ली को लगेगा कि वह एक आरामदायक माहौल में है और वह कम तनाव महसूस करेगी।
इसके अलावा आप वहां कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं, जो उसे पसंद हों, जैसे उसका पसंदीदा खिलौना या कोई खास वस्तु।
#2
नए लोगों से मिलवाएं
पार्टी से पहले अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को अपनी बिल्ली से मिलवाएं। उन्हें धीरे-धीरे उसकी आदतों और पसंद के बारे में बताएं, ताकि वे उसे समझ सकें।
इससे आपकी बिल्ली को नए लोगों के साथ घुलने में आसानी होगी और वह कम डर महसूस करेगी।
आप उन्हें कुछ खास सुझाव भी दे सकते हैं, जैसे कि कैसे उसकी पसंदीदा जगहों पर जाएं या उसे खिलौनों से बहलाएं। इससे वह अधिक सहज महसूस करेगी।
#3
ध्यान भटकाएं
पार्टी के दौरान अपनी बिल्ली का ध्यान भटकाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आप उसके पसंदीदा खिलौनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे किसी खास गतिविधि में शामिल कर सकते हैं।
इससे उसकी चिंता कम होगी और वह अधिक आरामदायक महसूस करेगी। आप उसे कुछ नए खेल भी सिखा सकते हैं, जिससे उसका मन लगा रहे और वह शांत रहे।
उसके साथ खेलना इस समय सबसे अच्छा रहेगा।
#4
समय दें
अपनी बिल्ली को नए लोगों के साथ घुलने के लिए समय दें। उसे धीरे-धीरे नए लोगों से बात करने दें और उसे समझने दें कि वे खतरा नहीं हैं।
आप उसे यह भी बता सकते हैं कि वे उसके दोस्त हैं। इससे उसकी चिंता कम होगी और वह अधिक आरामदायक महसूस करेगी।
इसके अलावा उसे यह भी समझाएं कि नए लोग उसके लिए कितने अहम हो सकते हैं और वे उसे प्यार करेंगे।