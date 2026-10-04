समारोहों के दौरान भीड़ देखकर डर जाती है बिल्ली? ऐसे करें उसे शांत

पार्टी के दिन से पहले ही अपनी बिल्ली के लिए एक सुरक्षित जगह तय कर लें। यह जगह ऐसी होनी चाहिए, जहां कम लोग आते हों और वहां कुछ परिचित चीजें, जैसे उसका बिस्तर, खिलौने और खाना रख दें।

इससे आपकी बिल्ली को लगेगा कि वह एक आरामदायक माहौल में है और वह कम तनाव महसूस करेगी।

इसके अलावा आप वहां कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं, जो उसे पसंद हों, जैसे उसका पसंदीदा खिलौना या कोई खास वस्तु।