बर्फ का मजा लेने के लिए इन जगहों पर जाएं

भारत में बर्फ के बीच समय बिताने के लिए इन जगहों का करें रुख

लेखन अंजली 10:58 am Oct 13, 202610:58 am

क्या है खबर?

भारत में सर्दियों का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, खासकर जब बर्फबारी होती है। हिमालय से लेकर पश्चिमी घाटों तक, देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं और विभिन्न रोमांचक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं।