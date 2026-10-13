भारत में बर्फ के बीच समय बिताने के लिए इन जगहों का करें रुख
क्या है खबर?
भारत में सर्दियों का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, खासकर जब बर्फबारी होती है। हिमालय से लेकर पश्चिमी घाटों तक, देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं और विभिन्न रोमांचक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं।
#1
गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर)
गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां सर्दियों में बर्फबारी होती है। यह जगह बर्फ पर फिसलने के लिए बहुत मशहूर है और यहां इसके लिए कई कोर्स भी चलाए जाते हैं।
इसके अलावा आप यहां गुलमर्ग गोल्फ कोर्स भी देख सकते हैं, जो एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है।
गुलमर्ग में केबल कार का अनुभव भी बहुत खास है क्योंकि इससे आप बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं।
#2
मनाली (हिमाचल प्रदेश)
मनाली हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जहां सर्दियों में काफी बर्फबारी होती है।
यह जगह रोमांच पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग समान है क्योंकि यहां आप हवा में उड़ने का अनुभव, नदी में नाव चलाना और पहाड़ों पर चढ़ाई जैसी कई गतिविधियां कर सकते हैं।
इसके अलावा मनाली में हिडिम्बा देवी मंदिर, सोलंग घाटी और रोहतांग दर्रा जैसी कई आकर्षक जगहें भी हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।
#3
शिमला (हिमाचल प्रदेश)
शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के नाते बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है, जहां सर्दियों में बर्फबारी होती रहती है।
यह जगह अपनी पुरानी शैली की इमारतों के लिए मशहूर है। इसके अलावा शिमला में जाखू मंदिर, रिज मैदान, मॉल रोड, समर हिल आदि कई आकर्षक जगहें भी हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।
#4
लद्दाख
लद्दाख अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां सर्दियों में काफी बर्फबारी होती रहती है। यहां आकर आप पैंगोंग झील, खारदुंग ला दर्रा, हेमिस मठ आदि कई आकर्षक जगहें देख सकते हैं।
लद्दाख का माहौल बहुत ही अनोखा है, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। यहां आकर आप पहाड़ों पर चढ़ाई और कैंपिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं।