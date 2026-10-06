सर्दियों के दौरान संक्रमण से बचना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठंड और बारिश के कारण हमारी शरीर की सुरक्षा क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और फ्लू जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के संक्रमण से बच सकते हैं।
#1
हाथों को साफ रखें
हाथों की सफाई सबसे अहम है, खासकर जब आप सार्वजनिक स्थानों पर हों। साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना न भूलें।
इसके अलावा खांसी या छींक आने पर मुंह को ढककर रखें ताकि दूसरों को संक्रमण न फैले। इस तरह आप सर्दियों के संक्रमण से काफी हद तक बच सकते हैं।
#2
खाने-पीने का रखें ध्यान
सही खाने-पीने से आपकी शरीर की सुरक्षा क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। विटामिन-C वाले फल जैसे संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी का सेवन करें।
हरी पत्तेदार सब्जियां भी शामिल करें क्योंकि इनमें शरीर के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं।
#3
नियमित एक्सरसाइज करें
नियमित एक्सरसाइज करने से आपकी शरीर की सुरक्षा क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप आसानी से बीमारियों से बच सकते हैं।
रोजाना कम से कम 30 मिनट तक किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें जैसे दौड़ना, योग करना या जिम जाना। इससे आपका शरीर सक्रिय रहता है और तनाव भी कम होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज करने से आपका शरीर ताजगी महसूस करता है और आप स्वस्थ रहते हैं।
#4
अच्छी नींद लें
अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों में। नींद पूरी न होने पर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
हर रात 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और खुद को ठीक कर सके।
सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखने से बचें और शांत वातावरण में सोने की कोशिश करें ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके।
#5
टीकाकरण कराएं
टीकाकरण कराना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे आप भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।
फ्लू का टीका लगवाने से फ्लू होने की संभावना कम होती है और इसके साथ ही अन्य जरूरी टीके जैसे हेपेटाइटिस-A, मीजल्स-रूबेला आदि भी समय पर लगवाएं ताकि आपका शरीर हर प्रकार की बीमारी का सामना कर सके।
इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल खुद बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।