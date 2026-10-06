सर्दियों में संक्रमण से बचने के तरीके

सर्दियों के दौरान संक्रमण से बचना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 12:32 pm Oct 06, 202612:32 pm

क्या है खबर?

सर्दियों के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठंड और बारिश के कारण हमारी शरीर की सुरक्षा क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और फ्लू जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के संक्रमण से बच सकते हैं।