सर्दियों में फटी एड़ियों की समस्या से बचना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके

गर्म पानी से नहाने से त्वचा की प्राकृतिक नमी चली जाती है और फटी एड़ियां होने लगती हैं। इसलिए हमेशा गुनगुने पानी का ही उपयोग करें जब आप नहाएं या अपने पैरों को धोएं।

इससे आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है और फटी एड़ियां नहीं होतीं।

गुनगुने पानी से नहाने से न केवल आपकी त्वचा को पोषण मिलता है, बल्कि यह आपको आराम भी देता है और ठंडे मौसम में गर्माहट का एहसास कराता है।