दुर्गा पूजा के दौरान बनाएं ये बंगाली स्नैक्स, सभी को पसंद आएगा स्वाद

पुचका पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। यह दुर्गा पूजा के दौरान हर पंडाल के बाहर मिलता ही है।

इसमें सूजी या गेहूं के आटे से बने पुचके शामिल होते हैं। इनके अंदर आलू और चने की फिलिंग की जाती है और इन्हें खट्टे-मीठे या चटपटे पानी के साथ खाया जाता है।

आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन बाजार वाले पुचकों का स्वाद सबसे लजीज है।