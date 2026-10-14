स्टील के बर्तनों से जिद्दी दाग हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके

सिरका और नमक का मिश्रण भी स्टील के बर्तनों की सफाई के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।

इसके लिए एक कप सिरके में 2 चम्मच नमक मिलाएं और इसे दाग वाली जगह पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज या ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपका बर्तन नया जैसा दिखेगा।

यह तरीका खासकर उन जगहों पर प्रभावी होता है, जहां दाग बहुत गहरा हो गया हो।