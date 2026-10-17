यात्रा के लिए इन 5 चीजों को समझते हैं जरूरी, वास्तव में नहीं होतीं इनकी आवश्यकता

अधिकतर लोग यात्रा के दौरान कई तरह के जूते ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बेकार हो सकता है। यात्रा के लिए 1 या 2 जोड़ी जूतों को ही चुनें।

इसके लिए आप एक जोड़ी आरामदायक जूते और एक जोड़ी फॉर्मल जूतों को चुन सकते हैं। इससे आपका बैग भी हल्का रहेगा और आप आसानी से चल फिर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त आप फ्लिप-फ्लॉप भी ले जा सकते हैं, जो बीच या स्विमिंग पूल के लिए अच्छे होते हैं।