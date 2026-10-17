यात्रा के लिए इन 5 चीजों को समझते हैं जरूरी, वास्तव में नहीं होतीं इनकी आवश्यकता
क्या है खबर?
कई लोग यात्रा के दौरान अपने साथ कई चीजें ले जाते हैं। हालांकि, इनमें से कुछ ऐसी होती हैं, जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती और उन्हें बैग में लेकर जाना बेकार हो सकता है। ऐसे में बैग का वजन भी बढ़ जाता है और इसे ले जाना भारी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो यात्रा के लिए जरूरी नहीं हैं।
#1
ज्यादा कपड़े
यात्रा के लिए ज्यादा कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप कुछ ऐसे कपड़े चुनें, जो हल्के और आसानी से पैक हो सकें।
इसके लिए सूती या नायलॉन के कपड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा आप कपड़ों को रोल करके पैक कर सकते हैं, जिससे वे कम जगह घेरेंगे और ज्यादा कपड़े भी ले जा सकेंगे।
साथ ही कपड़ों को समय-समय पर धोकर पहनने से वे ताजगी बनाए रखेंगे।
#2
हेयर ड्रायर
अगर आप अपने बालों को स्टाइल करने के लिए बाल सुखाने की मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे घर पर ही छोड़ दें।
दरअसल, ज्यादातर होटलों में यह सुविधा होती है। अगर आपके होटल रूम में नहीं भी है तो आप किसी भी सैलून से यह सुविधा ले सकते हैं।
अगर आपके होटल रूम में यह सुविधा है तो इसे इस्तेमाल करें। इससे आपका बैगयाभी हल्का रहेगा।
#3
ज्यादा जूते
अधिकतर लोग यात्रा के दौरान कई तरह के जूते ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बेकार हो सकता है। यात्रा के लिए 1 या 2 जोड़ी जूतों को ही चुनें।
इसके लिए आप एक जोड़ी आरामदायक जूते और एक जोड़ी फॉर्मल जूतों को चुन सकते हैं। इससे आपका बैग भी हल्का रहेगा और आप आसानी से चल फिर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप फ्लिप-फ्लॉप भी ले जा सकते हैं, जो बीच या स्विमिंग पूल के लिए अच्छे होते हैं।
#4
तौलिए
यात्रा के दौरान तौलिया भी एक ऐसी चीज है, जिसे आप आसानी से छोड़ सकते हैं। ज्यादातर होटलों में तौलिए की सुविधा होती है और उन्हें बदलने की सुविधा भी होती है।
इसलिए यात्रा के दौरान तौलिए को अपने बैग में न रखें क्योंकि यह काफी जगह घेरते हैं और इनके कारण आपका बैग भारी हो जाता है। अगर आप किसी रिसॉर्ट या होमस्टे में ठहर रहे हैं तो वहां भी तौलिए मिल जाएंगे।
#5
भारी किताबें
अगर आप यात्रा के दौरान किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो भारी किताबें अपने साथ ले जाने की बजाय डिजिटल किताबें पढ़ें।
इसके लिए आप अपने फोन या टैबलेट में कुछ किताबें डाउनलोड कर लें। इससे आपका बैग हल्का रहेगा और यात्रा के दौरान किताबें पढ़ने में भी आसानी होगी।
इसके अलावा डिजिटल किताबें पढ़ने से आप कई किताबें एक साथ ले जा सकते हैं बिना किसी भारीपन के। यह तरीका आपके लिए सुविधाजनक और आरामदायक रहेगा।