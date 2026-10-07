सर्दियों की रात को बेहतर बनाने के तरीके

सर्दियों की रात को बेहतर बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 12:57 pm Oct 07, 202612:57 pm

क्या है खबर?

सर्दियों की रातें अक्सर ठंड के कारण कठिन हो जाती हैं। इस मौसम में ठंडी हवा और तापमान में गिरावट से सोना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे शरीर गर्म हो जाता है और पसीना आने लगता है, जिसके कारण नींद खुल जाती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर सर्दियों की रात को आरामदायक बनाया जा सकता है।