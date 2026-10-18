रसोई को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

अपनी रसोई में ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें। जैसे कि ऊर्जा स्टार प्रमाणित फ्रिज, ओवन और बर्तन धोने की मशीन आदि।

ये उपकरण कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक काम करते हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है।

इसके अलावा इन्हें चलाने में भी कम समय लगता है, जिससे आपका समय भी बचता है। इनका उपयोग करने से आप न केवल बिजली की बचत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद मिलती है।