त्योहारों पर मन लगाकर खाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, नहीं बढ़ेगा वजन
क्या है खबर?
त्योहारों का समय आ गया है और इस दौरान मिठाइयां और अन्य व्यंजन खाने का आनंद ही कुछ और होता है। हालांकि, इस समय वजन बढ़ने की चिंता भी होती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के दौरान भी मन लगाकर खा सकते हैं और वजन नहीं बढ़ेगा। इन तरीकों से आप स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले पाएंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकेंगे। आइए जानें।
#1
धीरे-धीरे खाएं
जब आप भोजन को धीरे-धीरे खाते हैं तो यह न केवल आपके पाचन को सही तरीके से काम करने का समय देता है, बल्कि आपको अधिक संतुष्ट भी महसूस कराता है। इससे आप कम मात्रा में खाकर भी पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं।
इसके लिए हर कौर को अच्छी तरह चबाएं और खाने के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। इससे आपका पाचन भी बेहतर रहेगा और आप ज्यादा खाने से भी बच सकेंगे।
#2
मिठाइयों का चयन सोच-समझकर करें
त्योहारों पर कई तरह की मिठाइयां बनती हैं, लेकिन सभी मिठाइयां एक जैसी नहीं होतीं। कुछ मिठाइयों में ज्यादा शक्कर और कैलोरी होती है, जबकि कुछ में पोषक तत्व भी होते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि आप कौन सी मिठाई खा रहे हैं, इसका चयन सोच-समझकर करें।
उदाहरण के लिए गुड़ से बनी मिठाइयां बेहतर विकल्प हो सकती हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्व भी होते हैं और यह कम कैलोरी वाली होती हैं।
#3
छोटी प्लेट का करें इस्तेमाल
छोटी प्लेट में खाना परोसने से आप कम मात्रा में खा सकते हैं और ज्यादा खाने से बच सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए खासतौर पर मददगार हो सकता है, जो बड़े हिस्से खाने के आदी होते हैं।
छोटी प्लेट में खाना परोसने से आपको संतुलित मात्रा में भोजन मिलेगा और आप बिना किसी चिंता के त्योहारों का आनंद ले सकेंगे।
इसके अलावा यह तरीका वजन नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकता है।
#4
पानी पीते रहें
खाने से पहले या बीच-बीच में पानी पीने से आपकी भूख कम हो सकती है और आप कम खाते हैं।
यह तरीका खासकर तब फायदेमंद होता है जब आप हल्का नाश्ता कर रहे हों या हल्का खाना खा रहे हों। पानी पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप अधिक खाने से बच सकेंगे।
इसके अलावा पानी आपके पाचन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
#5
एक्सरसाइज करना न भूलें
त्योहारों के दौरान एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप व्यस्त होते हैं, लेकिन रोजाना कुछ मिनट की हल्की एक्सरसाइज करना जरूरी है जैसे कि टहलना या शरीर को स्ट्रेच करना। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और कैलोरी कम होगी।
इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप त्योहारों के दौरान भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और वजन नहीं बढ़ने पाएगा। इस तरह आप बिना किसी चिंता के त्योहारों का पूरा मजा ले सकेंगे।