बिल्लियों के लिए आरामदायक जगह बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

बिल्लियां ऊंची जगहों पर चढ़ना पसंद करती हैं। इसलिए आप अपनी बिल्ली के लिए एक ऊंची जगह बना सकते हैं, जहां वह आराम से सो सके।

यह जगह ऐसी होनी चाहिए, जिससे उसे आसपास का माहौल भी नजर आए। आप एक छोटी सी सीढ़ी वाला बिस्तर या फिर एक लकड़ी का स्टैंड भी बना सकते हैं, जिस पर आपकी बिल्ली आराम से लेट सके।

इस तरह की ऊंची जगह से आपकी बिल्ली को सुरक्षा का एहसास होगा।