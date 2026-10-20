इडली के ये 5 नए और स्वादिष्ट विकल्प एक बार तो जरूर आजमाएं

सूजी की इडली सूजी से बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है।

इसे बनाने के लिए सूजी को दही और पानी के साथ मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है।

यह इडली नरम और फूली-फूली होती है। सूजी की इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाना बहुत ही मजेदार होता है। यह नाश्ते की चाय के साथ परोसने के लिए अच्छा विकल्प है।