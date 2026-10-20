इडली के ये 5 नए और स्वादिष्ट विकल्प एक बार तो जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
इडली अपने हल्के और पौष्टिक गुणों के कारण भारत में बहुत लोकप्रिय है। आमतौर पर यह नाश्ते में खाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी इसके अलग-अलग और अनोखे रूपों के बारे में सोचा है? आइए आज हम आपको इडली के कुछ ऐसे स्वादिष्ट और अनोखे विकल्पों के बारे में बताते हैं, जो न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएंगे, बल्कि आपके सेहत के लिए भी अच्छे होंगे।
#1
सूजी की इडली
सूजी की इडली सूजी से बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है।
इसे बनाने के लिए सूजी को दही और पानी के साथ मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है।
यह इडली नरम और फूली-फूली होती है। सूजी की इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाना बहुत ही मजेदार होता है। यह नाश्ते की चाय के साथ परोसने के लिए अच्छा विकल्प है।
#2
मसाला इडली
मसाला इडली एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए पहले साधारण इडली तैयार की जाती है और फिर उसे मसालेदार तड़का लगाकर परोसा जाता है। इसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, प्याज और करी पत्ते का प्रयोग किया जाता है।
यह इडली स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती है और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता।
#3
पनीर भरवां इडली
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो पनीर भरवां इडली एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए पहले साधारण घोल तैयार किया जाता है, फिर उसमें पनीर के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस घोल को छोटे सांचे में डालकर भाप में पकाया जाता है।
यह इडली बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। इसे नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#4
चुकंदर इडली
चुकंदर इडली एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे बनाने के लिए चुकंदर का रस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चुकंदर का रस मिलाने से यह इडली न केवल सुंदर दिखती है बल्कि इसमें पोषण भी बढ़ता है।
इसे बनाने के लिए पहले चुकंदर को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर इसे इडली के घोल में मिलाएं और सामान्य तरीके से भाप में पकाएं।
यह इडली बच्चों को भी पसंद आएगी और उनके सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।
#5
सूजी और पालक की इडली
सूजी और पालक की इडली एक पौष्टिक विकल्प है, जिसमें सूजी के साथ पालक मिलाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सूजी और पालक को पीसकर पेस्ट तैयार किया जाता है, फिर इसमें दही और नमक मिलाकर भाप में पकाया जाता है।
यह इडली सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। इन सभी प्रकार की इडली आपके खाने का मजा बढ़ाएंगे और आपके सेहत के लिए भी अच्छे होंगे।