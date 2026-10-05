सर्दियों में कपड़ों से आने वाली गंध को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में गीले कपड़ों को तहकर रखने से उनमें नमी आ जाती है, जिसके कारण उनमें से बदबू आने लगती है। यह बदबू काफी परेशान करती है और इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इस बदबू का कारण बैक्टीरिया और फफूंद हो सकते हैं, जो गीले कपड़ों में पनपते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गीले कपड़ों से आने वाली गंध को दूर किया जा सकता है।
#1
कपड़ों को हमेशा सूखा रखें
गीले कपड़े हमेशा एक हवादार जगह पर ही रखें। अगर आप गीले कपड़ों को किसी बंद जगह में रखते हैं तो उनमें बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लगती है, जिसके कारण उनमें से बदबू आने लगती है।
इसके अलावा गीले कपड़ों को कभी भी किसी प्लास्टिक के थैले में न रखें क्योंकि इससे भी उनमें बदबू आ सकती है।
बेहतर होगा कि गीले कपड़ों को जल्दी सूखाने के लिए उन्हें किसी खुले और हवादार जगह पर रखें।
#2
कपड़ों को धोते समय साबुन का करें इस्तेमाल
कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इसमें मौजूद रसायन बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकते हैं।
अगर आप कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे भी कपड़ों में बदबू आ सकती है।
हालांकि, ध्यान रखें कि आप अधिक साबुन का इस्तेमाल न करें। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा साबुन डालकर उसे अच्छे से मिलाएं, फिर इस मिश्रण को कपड़ों पर डालकर रगड़ें।
#3
सिरका आएगा काम
सिरका भी कपड़ों से गंध दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में 1-2 कप सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण में कपड़ों को 30 मिनट के लिए भिगो दें। 30 मिनट बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें।
सिरके का इस्तेमाल करने से कपड़ों से बदबू दूर हो जाएगी और वे ताजगी से भरे हुए लगेंगे।
#4
नींबू का रस भी है प्रभावी
नींबू का रस भी कपड़ों से बदबू दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आवश्यकतानुसार पानी में 1-2 नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण में कपड़ों को 30 मिनट के लिए भिगो दें। 30 मिनट बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। नींबू के रस का इस्तेमाल करने से कपड़े ताजगी से भरे हुए लगेंगे और उनमें से कोई गंध नहीं आएगी।
इसके अलावा नींबू के रस से कपड़ों की चमक भी बढ़ती है।
#5
बेकिंग सोडा भी है असरदार
बेकिंग सोडा भी कपड़ों से बदबू दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर गीले कपड़ों पर लगाएं, फिर उन्हें 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें।
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से कपड़ों की गंध दूर हो जाएगी और वे ताजगी से भरे हुए लगेंगे।