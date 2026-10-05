सर्दियों में कपड़ों की गंध को ऐसे करें दूर

सर्दियों में कपड़ों से आने वाली गंध को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 04:00 pm Oct 05, 202604:00 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में गीले कपड़ों को तहकर रखने से उनमें नमी आ जाती है, जिसके कारण उनमें से बदबू आने लगती है। यह बदबू काफी परेशान करती है और इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इस बदबू का कारण बैक्टीरिया और फफूंद हो सकते हैं, जो गीले कपड़ों में पनपते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गीले कपड़ों से आने वाली गंध को दूर किया जा सकता है।