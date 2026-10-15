वाराणसी की पहली यात्रा को मजेदार बनाने के लिए आजमाएं ये 5 गतिविधियां
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है। यह शहर अपनी पवित्रता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहां की संकरी गलियां, प्राचीन मंदिर और घाट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप पहली बार वाराणसी जा रहे हैं तो यहां की कुछ गतिविधियां आपके अनुभव को यादगार बना सकती हैं। आइए जानते हैं कि वाराणसी में आपको क्या-क्या करना चाहिए।
#1
गंगा की आरती देखें
हर दिन शाम को दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा की आरती एक खास अनुभव है। इस आरती में शामिल होकर आप भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को गहराई से महसूस कर सकते हैं।
यह आरती लगभग एक घंटे तक चलती है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं।
इस दौरान मंत्रोच्चारण, ढोल-नगाड़ों की धुन और दीपों की रोशनी मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं।
#2
काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं
काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।
इस मंदिर की बनावट बहुत सुंदर है और इसकी दीवारों पर की गई कारीगरी देखने लायक है।
यहां आने वाले श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन होगी।
#3
बनारसी साड़ी खरीदें
वाराणसी अपनी बनारसी साड़ियों के लिए भी मशहूर है। इन साड़ियों की बुनाई और कढ़ाई बहुत ही बारीकी से की जाती है।
अगर आप सिल्क या हाथ से बने कपड़े पसंद करते हैं तो बनारसी साड़ी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
यहां आपको विभिन्न डिजाइनों और रंगों में बनारसी साड़ियां मिल जाएंगी, जो आपके फैशन को एक नया मोड़ देंगी। इन साड़ियों की गुणवत्ता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#4
सारनाथ जरूर जाएं
सारनाथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
सारनाथ में स्थित संग्रहालय, स्तूप और खंडहर दर्शाते हैं कि कैसे यह स्थान प्राचीन काल में एक बड़ा धार्मिक केंद्र था।
यहां आकर आप बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। सारनाथ की यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है।
#5
नाव की सवारी करें
गंगा नदी पर नाव की सवारी करना वाराणसी यात्रा का अहम हिस्सा माना जाता है। सुबह-सुबह या शाम को नाव पर बैठकर गंगा नदी की सैर करना बेहद रोमांचक अनुभव हो सकता है।
इस दौरान आप घाटों, मंदिरों और स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यह अनुभव आपको वाराणसी की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराता है, जिससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाती है।