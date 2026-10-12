टमाटर बनाम सेब

टमाटर बनाम सेब: दोनों में से किसमें ज्यादा पोषण होता है?

लेखन अंजली 11:06 am Oct 12, 202611:06 am

क्या है खबर?

सेब और टमाटर दोनों ही फल हैं, लेकिन इनकी बनावट, स्वाद और पोषण संबंधी लाभ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सेब मीठा और कुरकुरा होता है, जबकि टमाटर थोड़ा खट्टा और नरम होता है। आमतौर पर लोग सेब को कच्चा खाते हैं, जबकि टमाटर को पकाकर। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से किसमें ज्यादा पोषण होता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों का पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभ क्या-क्या हैं और किसे ज्यादा खाना बेहतर है।