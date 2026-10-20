हलवा पूरी खाना पसंद है? इसे स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
हलवा पूरी एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जो खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि कई कैलोरी से भी भरपूर होता है। हालांकि, अगर आप इसे सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप कुछ आसान तरीकों से हलवा पूरी को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
गेहूं का आटा इस्तेमाल करें
परंपरागत हलवा पूरी में मैदा का उपयोग होता है, जिसे आप गेहूं के आटे से बदल सकते हैं। गेहूं का आटा अधिक फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
इससे आपकी हलवा पूरी अधिक पौष्टिक बन जाएगी और वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। गेहूं का आटा इस्तेमाल करने से यह व्यंजन सेहत के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा।
#2
तेल की जगह देसी घी का करें उपयोग
हलवा पूरी बनाने के लिए अक्सर तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे सेहतमंद बनाने के लिए देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। देसी घी में ऐसे विटामिन होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और त्वचा को निखारते हैं।
इसके अलावा देसी घी का सेवन पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं।
#3
चीनी की जगह गुड़ डालें
परंपरागत हलवा में इस्तेमाल की जाने वाली सफेद चीनी की जगह आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। गुड़ में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं।
गुड़ का सेवन पाचन क्रिया को भी सुधारता है और त्वचा को निखारता है। इसके अलावा गुड़ का सेवन शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जिससे आप गर्मियों में स्वस्थ रह सकते हैं।
#4
सूखे मेवे शामिल करें
हलवा पूरी को और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसमें सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और पिस्ता आदि डाल सकते हैं। ये सूखे मेवे प्रोटीन, फाइबर और अच्छे वसा से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा सूखे मेवे दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। इनसे आपकी हलवा पूरी अधिक पौष्टिक बन जाएगी और आपको लंबे समय तक तृप्ति का अनुभव होगा।
#5
इलायची और केसर का करें उपयोग
हलवा पूरी को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें इलायची और केसर मिलाएं। इलायची पाचन क्रिया को सुधारती है और ताजगी प्रदान करती है, जबकि केसर त्वचा को निखारता है और मानसिक तनाव कम करता है।
इन छोटे-छोटे बदलावों से आप इस पारंपरिक रेसिपी को नया ट्विस्ट दे सकते हैं और इसे अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के अन्य मेवे और गुलाब जल आदि भी शामिल कर सकते हैं।