हलवा पूरी खाना पसंद है? इसे स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हलवा पूरी को और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसमें सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और पिस्ता आदि डाल सकते हैं। ये सूखे मेवे प्रोटीन, फाइबर और अच्छे वसा से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

इसके अलावा सूखे मेवे दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। इनसे आपकी हलवा पूरी अधिक पौष्टिक बन जाएगी और आपको लंबे समय तक तृप्ति का अनुभव होगा।