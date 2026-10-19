इस सर्दी में जरूर आजमाएं स्नो योग, जानिए इसके फायदे

स्नो योग आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है। जब आप बर्फ पर योग करते हैं, तो आपका शरीर अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

इसके अलावा यह योग आपके खून के दौरे को भी बेहतर बनाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूती मिलती है।

स्नो योग रोजाना करने से आप सर्दियों में स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं।