गंभीर एलर्जी से जुड़े संकेत

गंभीर एलर्जी से जुड़े हो सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 12:39 pm Oct 09, 202612:39 pm

क्या है खबर?

एलर्जी एक आम समस्या है, जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। यह समस्या तब गंभीर हो जाती है, जब शरीर किसी चीज के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो बताते हैं कि आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और एलर्जी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि समय पर इलाज न करने पर यह जानलेवा भी हो सकती है।