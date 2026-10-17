सिर की मालिश के लिए बेहतरीन हैं ये 5 तेल, जानिए इनके फायदे

नारियल का तेल एक हमेशा पसंद किया जाने वाला विकल्प है। यह बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें नमी प्रदान करता है।

इसके अलावा यह सिर की त्वचा को ठंडक देता है और बालों की जड़ों को मजबूती देता है। इसमें मौजूद विटामिन-E बालों की चमक बढ़ाता है और उन्हें टूटने से बचाता है।

इसे इस्तेमाल करने से सिर की मालिश के दौरान सिर की त्वचा को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है।