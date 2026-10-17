सिर की मालिश के लिए बेहतरीन हैं ये 5 तेल, जानिए इनके फायदे
क्या है खबर?
सिर की मालिश से न केवल बालों को पोषण मिलता है, बल्कि यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद कर सकती है। सही तेल का चयन करना बहुत जरूरी है ताकि मालिश का पूरा लाभ मिल सके। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे तेलों के बारे में बताएंगे, जो सिर की मालिश के लिए सबसे अच्छे हैं और इनके इस्तेमाल से आपको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।
#1
नारियल का तेल
नारियल का तेल एक हमेशा पसंद किया जाने वाला विकल्प है। यह बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें नमी प्रदान करता है।
इसके अलावा यह सिर की त्वचा को ठंडक देता है और बालों की जड़ों को मजबूती देता है। इसमें मौजूद विटामिन-E बालों की चमक बढ़ाता है और उन्हें टूटने से बचाता है।
इसे इस्तेमाल करने से सिर की मालिश के दौरान सिर की त्वचा को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है।
#2
बादाम का तेल
बादाम का तेल विटामिन-A, विटामिन-E और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। यह सिर की त्वचा की सूजन को कम करता है और बालों की बढ़त को बढ़ावा देता है।
इसके अलावा बादाम तेल की मालिश से सिर की त्वचा को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से बालों की चमक और मजबूती दोनों बढ़ती हैं।
#3
जैतून का तेल
जैतून का तेल एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह बालों को गहराई तक पोषण देता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं।
जैतून का तेल सिर की त्वचा की सूजन को कम करता है और बालों की बढ़त को बढ़ावा देता है।
इसके अलावा जैतून तेल की मालिश से सिर की त्वचा को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है।
#4
सरसों का तेल
सरसों का तेल गर्म होता है, जो सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद होता है। यह सिर की त्वचा में रक्त संचार को बेहतर बनाता है और बालों की बढ़त को तेज करता है।
सरसों तेल की मालिश से सिर की त्वचा को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है।
इसके अलावा यह बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसे इस्तेमाल करने से बालों की चमक और मजबूती दोनों बढ़ती हैं।
#5
आंवला का तेल
आंवला का तेल विटामिन-C से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें स्वस्थ रखता है।
यह सिर की त्वचा की सूजन को कम करता है और बालों की बढ़त को बढ़ावा देता है।
इसके अलावा आंवला तेल की मालिश से सिर की त्वचा को आराम मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से बालों की चमक और मजबूती दोनों बढ़ती हैं।