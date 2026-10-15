सुबह की इन 5 आदतों से मौखिक स्वास्थ्य हो सकता है बेहतर, जरूर अपनाएं
क्या है खबर?
सुबह की सही आदतें दिन की शुरूआत को स्वस्थ बना सकती हैं, खासकर जब बात मुंह की सेहत की हो तो यह और भी जरूरी हो जाता है। सुबह उठते ही सही तरीके से दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल मुंह की ताजगी मिलती है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव होता है। आइए कुछ ऐसी आदतें जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मुंह की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#1
पानी पिएं
सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डालें। यह आपके शरीर को तरोताजा करता है और मुंह की सफाई में मदद करता है।
पानी पीने से मुंह के अंदर की गंदगी और बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं। इससे मुंह की बदबू भी दूर होती है और दांतों की चमक बनी रहती है।
इसके अलावा यह पेट के काम को भी सही करता है, जिससे पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है।
#2
ब्रश करें
पानी पीने के बाद तुरंत ब्रश करें। ब्रश करने से दांतों पर जमी हुई गंदगी और प्लाक साफ होती है।
इसके लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें क्योंकि यह दांतों की सुरक्षा करता है और कीड़ों से बचाता है। ध्यान रखें कि ब्रश करते समय हल्के हाथों से करें ताकि मसूड़े घायल न हों।
ऊपर-नीचे और गोल-गोल घुमाते हुए ब्रश करें ताकि हर हिस्से तक पेस्ट पहुंचे और दांत पूरी तरह साफ हों।
#3
फ्लॉसिंग करें
ब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग करना भी जरूरी है। फ्लॉसिंग से उन जगहों की सफाई होती है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता। यह दांतों के बीच की गंदगी और खाने के कणों को निकालने में मदद करता है।
फ्लॉसिंग करने से मसूड़ों की सेहत भी बेहतर होती है और कीड़े लगने का खतरा कम होता है।
इसे नियमित रूप से अपनी मुंह की देखभाल दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और मुंह की ताजगी बनी रहे।
#4
माउथवॉश का इस्तेमाल करें
फ्लॉसिंग के बाद माउथवॉश का इस्तेमाल करें। यह आपके मुंह को ताजगी देता है और बैक्टीरिया को मारता है।
माउथवॉश से मुंह की गहराई तक पहुंचता है और उन जगहों तक पहुंचता है, जहां ब्रश या फ्लॉस नहीं पहुंच पाता। यह आपके मुंह को साफ और ताजगी भरा हुआ महसूस कराता है।
इसके अलावा यह मसूड़ों की सेहत को भी बेहतर बनाता है। नियमित उपयोग से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह की बदबू दूर होती है।
#5
संतुलित आहार लें
सुबह का नाश्ता संतुलित होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स शामिल हों।
इससे न केवल आपकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि दांत भी मजबूत रहते हैं, जैसे दूध, दही, फल आदि का सेवन करें जो कैल्शियम और विटामिन से भरपूर हों।
इन आदतों को अपनाकर आप अपने मुंह की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे।