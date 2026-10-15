सुबह की इन 5 आदतों से मौखिक स्वास्थ्य हो सकता है बेहतर, जरूर अपनाएं

ब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग करना भी जरूरी है। फ्लॉसिंग से उन जगहों की सफाई होती है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता। यह दांतों के बीच की गंदगी और खाने के कणों को निकालने में मदद करता है।

फ्लॉसिंग करने से मसूड़ों की सेहत भी बेहतर होती है और कीड़े लगने का खतरा कम होता है।

इसे नियमित रूप से अपनी मुंह की देखभाल दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और मुंह की ताजगी बनी रहे।